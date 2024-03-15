Силы обороны Украины возобновили контроль над 24 позициями на востоке 15.03.2024, 17:20

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Потери в технике и вооружениях врага превысили тысячу единиц.

Пока пропагандисты РФ распространяют, в частности, и на западную аудиторию сообщения об «успешных действиях российской армии» и ее продвижении в Украине, украинские воины спокойно и методично делают свою работу. За последнюю неделю только на востоке Украины Силы обороны вернули под свой контроль 24 позиции, ранее захваченные захватчиками.

Потери оккупантов в живой силе при этом превысили 2 тысячи человек, захватчики также лишились 1044 единиц военной техники и вооружений, включая БПЛА и почти четыре десятка складов боеприпасов.

Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил пользователь сети Х с ником «Сергей Нещадым», по данным Укринформа, являющийся действующим офицером украинской военной разведки.

Он опубликовал видео, в начале которого процитированы тезисы об «успехах» российской оккупационной армии в Украине от российских пропагандистов. Также он показал, как выглядят эти «успехи» в камерах украинских дронов.

«В результате «успешных действий российской армии» за период с 9 по 14 марта 2024 только на восточном направлении Силы обороны Украины возобновили контроль над 24 позициями», – отметил автор сообщения.

Кроме того, захватчики активно теряли свою технику и вооружение. Так, за неполную неделю ряды врага благодаря усилиям украинских воинов были прорежены на 2039 боевиков.

Впечатляют также темпы «демилитаризации» в течение указанного периода. С 9 по 14 марта захватчики потеряли:

• танков – 11

• боевых бронемашин – 53

• артиллерийских систем – 67

• средств ПВО – 5

• средств РЭБ – 18

• технических средств наблюдения – 6

• БПЛА –785

• автомобильной техники – 98

• тяжелых огнеметных систем – 1.

Кроме того, в воздух взлетели 39 складов боеприпасов российских захватчиков.