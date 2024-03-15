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Пророссийский активист из Речицы снял «запрещенное» видео на аэродроме около Зябровки

  • 15.03.2024, 17:29
  • 1,336
Пророссийский активист из Речицы снял «запрещенное» видео на аэродроме около Зябровки

В Беларуси за такое сажают.

Глава военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» в Речице Владимир Габров опубликовал видео передвижения военной техники и ракетного оборудования на аэродроме около Зябровки, который используется российскими войсками. После того как на это обратило внимание издание «Флагшток», видео было удалено. 

На видео попало передвижение бронетранспортеров на подъезде к аэродрому, вертолет ССО Беларуси, также видны ракетные установки и радиолокационное оборудование.

Владимир Габров — пророссийский активист. Он основал в Речице военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф», по его инициативе в местной гимназии появился музей ВДВ и спецназа, в которой есть «фирменная» кувалда от ЧВК Вагнера, подписанная одним из наемников.

В Беларуси запрещена фото- и видеосъемка на режимных и особо режимных объектах, к которым относятся, например, магистральные трубопроводы, метро, аэропорты и, конечно же, военные аэродромы.

Напомним, что в Беларуси с начала войны России против Украины за фото- и видеосъемку военной техники на серьезные сроки были осуждены не менее 37 человек.

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