Разведка Британии рассказала, чем займется новый глава российского флота 3 15.03.2024, 17:42

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В РФ поменяли главу ВМФ после потери кораблей.

Командующий военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов после серии значительных потерь российских кораблей предположительно был отстранен от должности 10 марта. Его, вероятно, заменил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Первой задачей нового главы ВМФ РФ, очевидно, станет стабилизация ситуации в Черном море и повышение боеспособности Черноморского флота.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованной 15 марта. В ведомстве отметили, что увольнение Евменова последовало за уже второй с февраля 2022 года отставкой командующего ЧФ РФ и потерей корвета «Сергей Котов».

Этот корабль, который был потоплен Силами обороны Украины 5 марта, стал девятым крупным судном, потерянным в результате действий Украины с момента вторжения РФ.

В британской разведке заявили, что хотя адмирал Моисеев был кадровым подводником, до назначения на пост командующего Северным флотом он командовал Черноморским флотом в период с 2018 по 2019 год.

«Вероятно, первой задачей адмирала Моисеева на посту командующего ВМФ будет стабилизация ситуации с безопасностью в Черном море и реализация изменений, направленных на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе», – говорится в сводке.