Посол США в Украине: Надо помочь Украине немедленно 6 15.03.2024, 18:00

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Бриджит Бринк отреагировала на обстрел Одессы российскими войсками.

Посол США в Украине Бриджит Бринк после обстрела российскими оккупантами Одессы, в результате которого по последним данным погибли 16 человек и 55 пострадали, призвала немедленно помочь Украине остановить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бриджит Бринк в соцсети X.

«Сегодня Россия снова атаковала Одессу, убивая невинных мирных жителей и атакуя экстренные службы», - написала посол.

Это жестокое нападение свидетельствует, что Россия не прекратит своей «наглой агрессии в Европе», подчеркнула она.

«Нужно помочь Украине остановить Россию немедленно. Нельзя терять ни минуты», - говорится в сообщении Бриджит Бринк.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Российские террористы сегодня, 15 марта, атаковали Одессу баллистическими ракетами «Искандер-М», запущенными из временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После этого интервенты ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о десятках пострадавших, погибших.

В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.