Посол США в Украине: Надо помочь Украине немедленно

Посол США в Украине: Надо помочь Украине немедленно6
- 15.03.2024, 18:00
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Бриджит Бринк отреагировала на обстрел Одессы российскими войсками.
Посол США в Украине Бриджит Бринк после обстрела российскими оккупантами Одессы, в результате которого по последним данным погибли 16 человек и 55 пострадали, призвала немедленно помочь Украине остановить Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бриджит Бринк в соцсети X.
«Сегодня Россия снова атаковала Одессу, убивая невинных мирных жителей и атакуя экстренные службы», - написала посол.
Это жестокое нападение свидетельствует, что Россия не прекратит своей «наглой агрессии в Европе», подчеркнула она.
«Нужно помочь Украине остановить Россию немедленно. Нельзя терять ни минуты», - говорится в сообщении Бриджит Бринк.
Удар РФ по Одессе 15 марта
Российские террористы сегодня, 15 марта, атаковали Одессу баллистическими ракетами «Искандер-М», запущенными из временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.
После этого интервенты ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о десятках пострадавших, погибших.
В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.