Эксперт назвал ключевые объекты для атак, которые скуют РФ 4 15.03.2024, 18:15

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На какие объекты стоит обратить внимание ВСУ?

Классика стратегии и тактики боевых действий заключается в том, чтобы максимально лишить противника боекомплекта и мобильности. Поэтому важно уничтожать мощности и логистику, которые обеспечивают боекомплект и горючее. Об этом в интервью «Главреду» рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по международным энергетическим отношениям и отношениям безопасности Михаил Гончар.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы являются абсолютно логичными и законными объектами поражения. Однако важно не только уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но и нефтебазы, где хранится топливо.

«Цепочка такая: завод переработал нефть, изготовил топливо, а дальше оно поставляется потенциальным потребителям, но до этого концентрируется ближе к потребителю на нефтебазах - в резервуарах, которые стоят в городской зоне или за ней отдельно. То есть нефтебазы - это объекты, где оптово хранится горючее. Их называют «нефтебазами», но нефти там нет - там бензины, дизель, реактивное топливо. Поэтому они также подлежат уничтожению», - пояснил эксперт.

Гончар отметил, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз приведет к топливному голоду, что является одним из способов сковывания противника.

«Это очень важно в контексте сковывания противника: как может быть снарядный голод, так может быть и топливный голод, если перебить линии снабжения, места складирования горючего (нефтебазы) и места производства (нефтеперерабатывающие заводы)», - подчеркнул он.