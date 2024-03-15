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В Минске умер высокопоставленный офицер милиции

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  • 15.03.2024, 18:24
  • 3,944
В Минске умер высокопоставленный офицер милиции
Алексей Березовик

Мужчина много лет проработал в отделе идеологической работы и кадров.

В Минске в 51 год умер высокопоставленный офицер милиции, сообщают правозащитники. Это подполковник Алексей Березовик, который был помощником заместителя начальника Минского областного УВД по организационно-штатной работе. О причине смерти информации пока нет.

Известно, что Березовик много лет проработал в отделе идеологической работы и кадров.

В этом году в Орше на рабочем месте умер 48-летний начальник местной милиции полковник Сергей Барвенков. После этого силовики задерживали тех, кто «неправильно» комментировал новость о его смерти.

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