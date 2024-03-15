Bloomberg: Республиканцы работают над своим законопроектом о помощи Украине 1 15.03.2024, 18:30

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Он затронет российские активы.

Республиканцы в Палате представителей работают над собственным законопроектом о помощи Украине, основная идея которого состоит в конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола, весь законопроект должен базироваться на конфискации российских активов.

В то же время конгрессмен-республиканец Френч Гилл считает, что конфискация российских активов должна быть частью законопроекта.

Маккол сообщил, что также обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов, чтобы снизить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.