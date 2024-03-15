Белорусам рассказали, как получать 4000 рублей пенсии 3 15.03.2024, 18:39

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Но «простая и понятная» идея понравилась не всем.

Жительница Беларуси опубликовала ролик в TikTok, где рассказала о том, что нужно сделать, чтобы будущая пенсия стала выше в несколько раз. Однако её простая и понятная идея понравилась не всем, пишет telegraf.news. Что же такого предложила белоруска?

«Друзья, не проходите мимо и обратите внимание на эти цифры», — произнесла в начале видео женщина с маркером у доски. На ней чёрным по белому значилось число «406,74». Как пояснила автор, именно столько сейчас платят пенсионерам, которые накопили нужное количество страхового стажа, — 406 рублей 74 копейки.

Пенсионная реформа предполагает, что человек, который уходит на пенсию в 2024 году, должен иметь 19,5 лет страхового стажа. В 2025 году этот показатель должен вырасти на полгода и составить уже 20 лет, сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси.

Те белорусы, которые не смогли этого сделать, получают выплаты в два раза меньше — 203 рубля 37 копеек.

«Хотите такую пенсию? Я думаю, не особо», — предположила автор ролика и продолжила: «Что можно сделать, чтобы она была не 407 рублей, а 4000 рублей?»

Для этого, по словам белоруски, «нужно думать с самого раннего возраста» и откладывать на будущее по 95 рублей в месяц.

Идею пользовательницы оценили не все. Многие писали в комментариях о девальвации, о повышении пенсионного возраста и о том, что «далеко не каждый может отложить 95 рублей».

«Для этого надо начинать работать с 2 лет», — то ли в шутку, то ли всерьёз написал один из белорусов.

«Нет гарантии, что потом булка хлеба не будет стоить миллион, или деньги просто украдут банкиры», — высказал мнение один из мужчин, на что автор видео ответила:

«Гарантия есть только одна: все отправятся на тот свет, а всё остальное надо изучать и планировать…»

«Уже научена, детей страховала на 4 тысячи. В итоге сказали: вы приходите, получите на упаковку спичек…» — написала ещё одна белоруска.

Однако нашлись и те, кто был солидарен с автором:» Какое классное видео! Жаль тех, кто не хочет в этом разобраться».