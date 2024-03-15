«Мне показалось, что будет лучше, если я это время проведу где-то» 15.03.2024, 18:56

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Егор Бортник

Лева из «Би-2» рассказал о последнем приезде в Беларусь.

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (сценический псевдоним Лева) дал интервью Белорусской службе «Радыё Свабода». Среди прочего уроженец Беларуси, уехавший с родины в 19 лет, вспомнил о своем последнем приезде в Беларусь и о живущей там до сих пор матери:

—Не помню, сколько лет назад [приезжали в Беларусь], но, похоже, около четырех лет назад. Мы поехали делать такой пиар-день, рекламу нашего концерта в Минске. Все прошло замечательно, но концерта в итоге не было.

У меня мать там живет, я думаю, что вряд ли ее увижу. Она у меня больна деменцией. Уже перевезти ее в какую-то другую страну невозможно по разным причинам. Поэтому такая личная трагедия еще есть. Есть какие-то вещи, неподвластные мне, поэтому приходится к этому просто привыкать», — сказал певец.

Упомянул он и о своем прошлом отъезде из Беларуси:

—Я уехал из Беларуси в 19 лет. Это было очень давно, в 1992 году. Тогда я прощался навсегда, это еще был такой переломный момент в истории Советского Союза и всего остального. Я просто понимал, что кругозор ближайших лет сложный. Мне показалось, что будет лучше, если я это время проведу где-то, в какой-то стране, за границей, начну какую-то другую жизнь. Через какое-то время стало понятно, что есть возможность приезжать и все остальное, но я уже остался за пределами Беларуси: Израиль, Австралия, потом я работал в Москве».

«Би-2» — русскоязычная рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Ее основатели и участники — Шура Би-2 (Александр Уман — гитара, вокал) и Лева Би-2 (Егор Бортник — основной вокал).

В 2020-м музыканты «Би-2» поддержали протесты в Беларуси, а в 2022-м осудили агрессию России против Украины.

25 января 2024-го они музыканты группы «Би-2» были задержаны в Таиланде за то, что якобы выступали в этой стране с концертами без соответствующего разрешения. Российские власти добивались депортации музыкантов в Россию, но в итоге их удалось освободить и вывезти из Таиланда.