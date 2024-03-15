«Один из вариантов — объявить Белгород столицей РФ» 15.03.2024, 19:04

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Военный эксперт смоделировал развитие операции российских добровольцев.

Российские добровольцы освободят Белгород, сделают его столицей России и будут продвигаться дальше. Такой сценарий дальнейшего развития событий в приграничных областях РФ сегодня, 15 марта, в эфире телеканала FREEДОМ допустил украинский военный эксперт Михаил Притула.

- Могу предположить, что эти события могут развиваться, как одно из направлений, позитивное в их ключе, например, объявить Белгород столицей Российской Федерации и начать освободительное движение всей оставшейся территории России от оккупации. Это как один вариант. В эту игру всегда можно играть вдвоем, именно так поступала Россия, когда объявила Харьков столицей Украины, захватив его, и далее вела войну по оккупации Украины 100 лет назад, — сказал он.

Сейчас, как уточнил эксперт, маятник может качнуться в другую сторону.

- И легион «Свобода России», «Сибирский корпус», РДК могут, освободив Белгород, объявить его столицей РФ и начать свою освободительную войну против существующих режимов в РФ. Это небольшой промежуточный этап для их успеха и продвижения. Если Россия стянет большие силы для противодействия РДК, легиону «Свобода России» и «Сибирскому корпусу», в таком случае они, скорее всего, отойдут, соберутся с силами и пойдут вперед, — говорит Притула.

Но, по его словам, для того, чтобы это произошло, Россия должна стянуть туда очень большие силы, практически забрав их с участков фронта в Украине, выведя, или отмобилизовав дополнительное количество людей для усиления ими правоохранительных органов.

- Потому что на этой территории сейчас против легиона «Свобода России» и РДК борются правоохранительные органы и Росгвардия. Будем смотреть за развитием событий. Но вариант с таким ассиметричным ходом вполне возможен, это могло бы стать их успехом, если они добьются легитимизации своего положения на территории России, — резюмировал Михаил Притула.