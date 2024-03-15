Пять позитивных фильмов для просмотра в выходные 15.03.2024, 19:12

Один из них основан на реальных событиях.

Март – время перелетных птиц, которые будто несут с собой тепло и приближают лето. Собрали специальную подборку фильмов про пернатых, которые окрыляют своей добротой и юмором.

«Расправь крылья» (2020)

Семейное кино на основе реальных событий от режиссёра Николя Ванье. Подросток Тома приезжает на лето к своему отцу, чудаковатому орнитологу по имени Кристиан. Тоскливый отпуск в деревне обернётся для него невероятным путешествием. Ради спасения редких птиц необходимо отправиться в Норвегию на дельтаплане.

«Бунт пернатых» (2010)

Обычный воробей Хуан вдруг почувствовал себя уникальным и во что бы то ни стало пытается это доказать своим сородичам. А красавица-канарейка Фефи хочет стать свободной и улетает из клетки, пытаясь начать новую, независимую жизнь. Ведь свобода – это стихия для птиц!

«Мой друг мистер Персиваль» (2019)

Майкл Кингли – успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

«Трио в перьях» (2016)

Ричард всю жизнь считал себя аистом. Когда приходит время миграции его длинноногой стаи, все понимают, что малыш не справится с долгим перелётом. Но Ричард знает, что отправится в тёплые края с родными, чего бы это ни стоило.

«Angry Birds в кино» (2016)

Когда на остров, населенный нелетающими птицами, прибывают загадочные зеленые свинки, три птицы с