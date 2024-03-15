МИД Армении сделало новое заявление о сближении с ЕС 15.03.2024, 19:39

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Разрабатывается новый документ.

Армения разрабатывает новый документ по сотрудничеству с Евросоюзом, подписание которого планируется в июле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисянс, сообщает «Европейская правда».

Он рассказал, что сейчас разрабатываются новые направления сотрудничества и новые программы, которые появились в результате ознакомительной миссии, состоявшейся в ноябре прошлого года.

Также, по словам заместителя министра, реализуется Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

- Сейчас, вместе с этими двумя процессами и выражением нашего политического сближения, разрабатывается новый документ, некоторые вопросы по нему обсуждались в Совете партнерства Армения-ЕС и на других рабочих уровнях. Мы ожидаем, что в мае получим новый проект, который, вероятно, будет принят до июля, – сказал Ованнисян.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После чего армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.