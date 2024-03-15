«Меньше слов, больше дела»: главные итоги встречи лидеров Польши, Германии и Франции 15.03.2024, 20:03

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Объявлено о создании коалиции союзников Украины по вооружению дальнего действия.

15 марта в Берлине по результатам встречи лидеров Германии, Франции и Польши стороны объявили о создании коалиции союзников Украины по вооружению дальнего действия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной итоговой пресс-конференции.

Глава правительства ФРГ сообщил, что в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставке Украине артиллерии дальнего действия.

Шольц также отметил, что Германия, Франция и Польша поддерживают Украину, однако государства «не находятся в состоянии войны с Россией». При этом подчеркнул, что президент РФ Путин должен понять, что поддержка Украины в Европе не уменьшится.

С этой целью для финансовой поддержки украинцев планируют использовать замороженные странами Запада российские активы. Ожидается, что за эти средства закупят необходимое для украинской армии вооружение и боеприпасы.

«Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины», – подчеркнул он.

Отдельно в соцсети премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что под понятием «настоящей солидарности с Украиной» на фоне продолжающейся войны РФ имеется в виду реальная помощь, а не просто слова.

«Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов», - говорится в сообщении премьера.