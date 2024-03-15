Россия будет перевозить радиоактивные отходы через всю Беларусь? 15.03.2024, 20:15

Принято странное решение.

В Минске завершает работу госкомиссия по выбору площадки для захоронения радиоактивных отходов. «Совещательный орган» был созван постановлением «правительства» №158 от 7 марта. Ранее Кремль подписал соглашение с Беларусью о хранении отработанного ядерного топлива на ее территории.

Свое мнение на этот счет высказал читатель сайта Charter97.org Ян:

- Как стало известно, изначально комиссия планировала разместить ядерный могильник в одном из районов, подвергшемся радиоактивному загрязнению после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако (якобы в ходе продолжительных дебатов) члены рабочей группы пришли к выводу, что строить опасный объект вблизи границы с Украиной нецелесообразно. По крайней мере, на этом настаивают представители Минобороны, привлеченные к работе в комиссии.

Вероятнее всего, полигон будет оборудован вблизи Островецкой атомной электростанции. Таким образом, ядерные отходы будут доставляться к месту захоронения через территорию всей Беларуси.

Выводы группы должен завизировать вице-премьер Петр Пархомчик, которому в понедельник предстоит доклад у Лукашенко. Окончательное решение будет принимать непосредственно белорусский диктатор.