Минобороны Беларуси приводит в готовность механизированную бригаду 15.03.2024, 20:32

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Будут призывать военнообязанных

В Беларуси продолжается проверка боеготовности. Очередным этапом стало приведение в готовность 19-й отдельной механизированной бригады, а также ряда воинских частей Западного оперативного командования. Будет проведен призыв военнобязанных из запаса.

«Личному составу проверяемых соединения и воинских частей предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, загрузке на транспорт запасов материально-технических средств», – рассказали в пресс-службе Минобороны.

В дальнейшем войска будут выведены в назначенные районы, где предполагается провести серию учений, в том числе с боевой стрельбой.

Переброска подразделений по дорогам общего пользования может быть связана с ограничениями для движения гражданского транспорта, предупредили в министерстве.