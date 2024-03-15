«Российские добровольцы перешли в весеннее наступление» 1 15.03.2024, 20:36

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Готовятся плацдармы для того, чтобы добровольческое движение переросло в нечто большее.

Российские добровольцы перешли в весеннее наступление и, наверное, готовят плацдармы для того, чтобы это добровольческое движение переросло в нечто большее, а Россия стала свободной страной.

Об этом сегодня, 15 марта, комментируя действия российских добровольцев в приграничье РФ, сказал в эфире FREEДОМ спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что, как представитель добровольческого движения Украины, поддерживает добровольцев, которые бьются за свободу своей страны.

- Можно лишь поддержать смелых россиян, которые бросили вызов путинскому режиму. Вы знаете, сегодня так называемый губернатор Белгородской области четко заявил о том, что украинских войск на территории области нет. То, о чем и мы говорили: что это российская, русская освободительная армия перешла действительно в весеннее наступление и, наверное, готовит плацдармы для того, чтобы это добровольческое движение, к которому, насколько мне известно, уже местные жители присоединяются, перерастало в нечто большее. И Россия действительно стала свободной страной, — сказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг».

Братчук также отметил: надеется, что к акциям добровольцев присоединятся народы Кавказа, откликнувшись на призыв добровольцев Чеченской Республики Ичкерия, которые накануне записали соответствующее обращение.

- Речь ведь идет не только о свободе Ичкерии, но и других республик, которыми сегодня управляет московский режим. Я надеюсь, что эти народы вспомнят, что у них славное прошлое. У них есть славные герои, например, Шамиль. Они вспомнят о том, что они джигиты, и будут бороться с путинским режимом, — сказал гость эфира.

По его словам, путинский режим больше всего боится «вооруженного волеизъявления людей», и происходящее на территории Белгородской, Курской и Брянской областей России является доказательством тому.

Он также подчеркнул, что действия российских добровольцев способствуют созданию буферной зоны между Украиной и Россией, о необходимости чего заявляли в Кремле. Только создается эта зона с российской стороны.

- Пожелать можно только боевых успехов на территории их родной страны и продвижения дальше в глубину территории до Москвы, — отметил Сергей Братчук, пожелав гражданам России присоединяться к добровольцам.