Россия ракетами атаковала Одессу

Россия ракетами атаковала Одессу4
- 15.03.2024, 21:13
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Под прицелом РФ оказалась гражданская инфраструктура.
Российские войска сегодня, 15 марта, атаковали Одессу баллистическими ракетами «Искандер-М». Под прицелом РФ оказалась гражданская инфраструктура. Оккупанты коварно ударили по городу повторно, когда на место прибыли медики и спасатели, известно о десятках пострадавших.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС, количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 20 человек. Постарало более 70 человек.
На местах вражеских ударов продолжаются поисково-спасательная операция, идет разбор завалов и ликвидация последствий атаки.
Разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.