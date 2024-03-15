«Говорят, что ситуация, как с местами в посольство» 1 15.03.2024, 21:21

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Как на польско-белорусской границе продают места в очереди.

На выезде из Польши в Беларусь, в пункте пропуска «Тересполь — Брест», скопилась большая очередь легковых автомобилей. В ней застряло около 500 машин. Ситуация позволяет стихийному бизнесу продавать места в очереди. Это провоцирует конфликты и даже драки между автомобилистами. Читательница MOST Алина (имя изменено), мама которой 13 марта возвращалась в Беларусь, рассказала о ситуации.

По словам Алины, продавцы мест используют стандартную схему «разрывов». Идеальное место для них — поворот. Одна машина торговцев становится до поворота, другая — после. Машине, которая покупает место и встревает вне очереди, продавец внезапно уступает место. А потом снова занимает его. Чтобы продвинуться, позади стоящая машина должна успеть среагировать, завестись и занять это место. Но получается не всегда.

— Мама моя в 11.55 приехала в очередь, до погранперехода 1500 метров было. За шесть с половиной часов она проехала 650 метров. При этом перед ней «пропустили» минимум столько же, сколько и стояло, когда она приехала на границу, — рассказала Алина. — Мама говорит, что пообщалась с ребятами из очереди — там нет «обычных» вообще, сплошные челноки. И очередь сзади вообще не двигалась.

«Говорят, что ситуация — как с местами в посольство — что просто так не записаться»

Не потерять место женщине в возрасте удавалось не всегда. Бывало, что она теряла бдительность. А бывало, что как раз в нужный момент выходила из машины размяться. Но в основном старалась не пропускать «внеочередников»:

— Перла наперегонки с микроавтобусом 190 метров. И не дала себя объехать.

Кроме того, Алина говорит, что продавцы мест пытаются ввести добропорядочных автомобилистов в заблуждение. Якобы они подходят к машинам и говорят водителям, что проехать бесплатно уже нельзя — только за деньги.

— Говорят, что ситуация — как с местами в посольство — что просто так не записаться на получение визы.

Всего в очереди на польской стороне женщина провела 10 часов. А общий путь домой с отдыхом в Бресте занял у нее больше суток.

Продажа очередей приводит к конфликтам, стычкам и перерастает в драки.