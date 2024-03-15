На что готов пойти Путин? 1 15.03.2024, 21:32

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Все невозможное может случиться в голове у диктатора.

Россия может начать войну против стран Балтии, так как президенту РФ Владимиру Путину необходимо поддерживать собственный рейтинг. Такое мнение сегодня, 15 марта, в эфире телеканала FREEДОМ высказал кандидат политических наук, глава Общественной лиги «Украина — НАТО» Сергей Джердж.

“- Все невозможное может случиться в голове у Путина. Мы часто слышали заключение, что не будет войны против Украины. Нам рассказывали о «братском народе», «о дружбе, о славянском единстве», а потом рассуждали, как сбросить атомную бомбу на Украину, — подчеркнул он.

Ведение войны в Украине уже не создает диктатору достаточного имиджа, именно для этого Путин может открыть второй фронт, считает эксперт.

«Широкомасштабная война в Украине не создает имидж успешного мачо Путину в России. Может быть, уже есть необходимость второй фронт открывать, чтобы подпирать этот рейтинг», — отметил он.

Не все возможности и ресурсы Путин может использовать в Украине. К примеру, российские корабли военно-морского флота больше не могут войти в Черное море.

«Если говорить о военно-морском флоте РФ, то согласно Конвенции Монтре, в Черное море уже никакие российские корабли войти не могут. Поэтому хвастаться флотом можно только в Северной Европе, потому что в Черное море эти корабли ввести невозможно», — рассказал эксперт.