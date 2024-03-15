Четыре высокорейтинговых фильма, которые основаны на реальных событиях 15.03.2024, 22:00

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Они вас удивят.

«24 канал» поделился списком лучших лент, которые основаны на реальных событиях.

«Легенда Хью Гласса»

Рейтинг IMDb: 8.0

Фильм-вестерн, основанный на романе Майкла Панке, рассказывает о реальном выживании охотника Хью Гласса в начале XIX века. После длительного пребывания в местном индейском племени, Хью работает водителем сборщиков меха по Дикому Западу.

Во время одного из походов Хью получает серьезные ранения от агрессивной медведицы. Командир решает продолжить путешествие, оставив при смерти Гласса и его сына-метиса на попечении охотника Джона Фицжеральда. Фицжеральд убивает младшего и оставляет старшего умирать, не предвидя, какие последствия будет иметь этот акт жестокости.

Кстати, за главную роль в этом фильме Леонардо Ди Каприо получил премию Оскар.

«Суд над Чикагской семеркой»

Рейтинг IMDb: 7.7

В центре реалистичной судебной драмы – известный политический процесс, который развернулся в конце 1960-х годов. Во время съезда Демократической партии в Чикаго состоялись масштабные демонстрации против войны во Вьетнаме. Восстание были жестоко подавлены полицией и семеро активистов попали под суд, который длился почти год.

«Мавританец»

Рейтинг IMDb: 7.4

Это история Мохаммеда Ульд Слахи, заключенного в тюрьме Гуантанамо, которого обвинили без суда за соучастие в теракте 11 сентября. В течение шести лет, прежде чем ему было официально предъявлено обвинение, мавританец находился за решеткой без возможности защищаться, без адвоката и без надежды.

«Тетрис»

Рейтинг IMDb: 7.4

Фильм рассказывает о талантливом гейм-дизайнере из Нидерландов, Генке Роджерсе, который знакомится с головоломкой "Тетрис" и делает все возможное, чтобы получить права на ее распространение.

Однако Хэнк узнает, что игра была разработана советским программистом Алексеем Пажитновым, который не получил должного признания и вознаграждения за свою работу. Роджерс отправляется в СССР, чтобы бороться с бюрократической машиной и безжалостными конкурентами за справедливость.