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Лукашенко впал в уныние

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  • 15.03.2024, 22:07
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Лукашенко впал в уныние

«Гродно-Азот» стал еще одной потенциальной мишенью.

В России тем временем ударам подвергается не только нефтепереработка, но и азотные производства, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

Речь идёт не про азотные удобрения, а про продукцию иного толка. Азотные заводы производят полуфабрикаты для выпуска взрывчатых веществ.

Синепалый, который уже было задумался о барышах, впал в уныние. «Гродно-Азот» стал еще одной потенциальной мишенью. А схемы контрабанды аммиачной селитры оказались под угрозой.

Особенно тревожно на фоне правильных наконец-то заявлений Эммануэля Макрона о том, что красные линии нужно чертить для агрессоров, а не для жертвы.

Европа прорабатывает планы на случай, если в США победит Дональд Трамп.

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