В Харьковской области украинские пограничники дроном уничтожили российский «Муром-М» 15.03.2024, 22:12

Успешная операция попала на видео.

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины:

- На Харьковском направлении дрон-камикадзе украинских пограничников уничтожил вражеский комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения Муром-М.

В целом в Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ по двум направлениям в Донецкой области.