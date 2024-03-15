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В Харьковской области украинские пограничники дроном уничтожили российский «Муром-М»

  • 15.03.2024, 22:12
В Харьковской области украинские пограничники дроном уничтожили российский «Муром-М»

Успешная операция попала на видео.

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины:

- На Харьковском направлении дрон-камикадзе украинских пограничников уничтожил вражеский комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения Муром-М.

В целом в Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ по двум направлениям в Донецкой области.

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