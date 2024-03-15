Белорусов ждут теплые выходные 1 15.03.2024, 22:38

Прогноз погоды на 16-18 марта.

16 марта погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западной половине скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по западу Беларуси до +5°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

17 марта республика окажется под влиянием фронтальных разделов от циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Финский залив. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются дожди, вечером по северо-западу возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +5..+12°С.

18 марта республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+8°С.