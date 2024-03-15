«Активные боевые действия идут и в Курской, и в Белгородской областях РФ» 15.03.2024, 22:57

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Российские добровольцы поделились подробностями.

Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Сибирский батальон» в рамках совместной операции зашли в Курскую и Белгородскую области России, где противостоят армии РФ.

Вооруженные силы России используют все силы и средства для противостояния российским добровольцам, не гнушаясь бомбардировками по жилым населенным пунктам. Об этом сегодня, 15 марта, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский.

- Активные боевые действия идут и в Курской, и в Белгородской областях. Серая зона от поселка городского типа Теткино в Курской области и вдоль всей границы до Грайворона и Шебекино в Белгородской области. Российская армия немножко пришла в себя, перегруппироваться и активно пытается из всех видов оружия работать по нам. Это и минометы, и артиллерия. Даже с самолетов сбрасывают бомбы куда попало. Армия РФ бомбит жилые дома уже на территории собственно Российской Федерации. Также, как российская армия действовала на территории Украины, теперь она действует и на территории России, — рассказал он.

Доброволец легиона «Свобода России» отметил, что президент России Путин уже дважды прокомментировал ситуацию в приграничных областях.

«Путин уже целых два раза прокомментировал нашу специальную освободительную операцию. Это признак того, что мы попали в самое яблочко. Путин думал, что выборы у него пройдут так, как они привыкли — нарисовали себе какие-то результаты и стали радоваться. Нет, все так просто у них не получится», — сказал он.

В зоне, где российские добровольцы проводят совместную операцию, избирательные участки не были открыты, подчеркнул Барановский.

«В этой серой зоне участки избирательные не открылись. Почему-то. Возможно севернее мы найдем какие-то избирательные участки. Но пока что непонятно», — резюмировал он.