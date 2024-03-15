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Греция рассматривает передачу Украине систем С-300

  • 15.03.2024, 23:14
Греция рассматривает передачу Украине систем С-300

После падения ракеты вблизи премьера страны.

Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Греция пересматривает вопрос о поставках своих зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 и «Тор-М1» Украине после российского военного удара, нанесенного неподалеку от ее премьер-министра во время визита в Украину.

«Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта», - пишет издание.

СМИ указывают, что такая возможность есть в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.

Издание пишет, что Греция также рассматривает возможность передачи Украине ЗРК "Оса-АКМ".

Тогда как системы С-300 и "Тор-М1" представляют для Украины большой интерес, о чем неоднократно заявлял президент Зеленский, систему "Оса" украинцы считают устаревшей.Греция рассматривает передачу Украине систем С-300

После падения ракеты вблизи премьера страны.

Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Греция пересматривает вопрос о поставках своих зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 и «Тор-М1» Украине после российского военного удара, нанесенного неподалеку от ее премьер-министра во время визита в Украину.

«Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта», - пишет издание.

СМИ указывают, что такая возможность есть в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.

Издание пишет, что Греция также рассматривает возможность передачи Украине ЗРК "Оса-АКМ".

Тогда как системы С-300 и "Тор-М1" представляют для Украины большой интерес, о чем неоднократно заявлял президент Зеленский, систему "Оса" украинцы считают устаревшей.

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