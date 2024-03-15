Греция рассматривает передачу Украине систем С-300
- 15.03.2024, 23:14
После падения ракеты вблизи премьера страны.
Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
Греция пересматривает вопрос о поставках своих зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 и «Тор-М1» Украине после российского военного удара, нанесенного неподалеку от ее премьер-министра во время визита в Украину.
«Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта», - пишет издание.
СМИ указывают, что такая возможность есть в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.
Издание пишет, что Греция также рассматривает возможность передачи Украине ЗРК "Оса-АКМ".
Тогда как системы С-300 и "Тор-М1" представляют для Украины большой интерес, о чем неоднократно заявлял президент Зеленский, систему "Оса" украинцы считают устаревшей.Греция рассматривает передачу Украине систем С-300
После падения ракеты вблизи премьера страны.
Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
Греция пересматривает вопрос о поставках своих зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 и «Тор-М1» Украине после российского военного удара, нанесенного неподалеку от ее премьер-министра во время визита в Украину.
«Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта», - пишет издание.
СМИ указывают, что такая возможность есть в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.
Издание пишет, что Греция также рассматривает возможность передачи Украине ЗРК "Оса-АКМ".
Тогда как системы С-300 и "Тор-М1" представляют для Украины большой интерес, о чем неоднократно заявлял президент Зеленский, систему "Оса" украинцы считают устаревшей.