Министр обороны Литвы уходит в отставку 15.03.2024, 23:26

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Арвидас Анушаускас

Об этом официально сообщили в литовском правительстве.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила прошение министра национальной обороны страны Арвидаса Анушаускаса об отставке.

Об этом 15 марта официально сообщили в литовском правительстве, сообщает BNS.

- Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение об отставке от министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, – говорится в коротком сообщении правительства Литвы.

Там добавили, что комментарии относительно решений премьер-министра будут сделаны в понедельник, 18 марта.

На должность нового министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.

В то же время для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. Оба должны встретиться по этому вопросу в субботу, 16 марта.