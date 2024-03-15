Министр обороны Литвы уходит в отставку
- 15.03.2024, 23:26
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Об этом официально сообщили в литовском правительстве.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила прошение министра национальной обороны страны Арвидаса Анушаускаса об отставке.
Об этом 15 марта официально сообщили в литовском правительстве, сообщает BNS.
- Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение об отставке от министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, – говорится в коротком сообщении правительства Литвы.
Там добавили, что комментарии относительно решений премьер-министра будут сделаны в понедельник, 18 марта.
На должность нового министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.
В то же время для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. Оба должны встретиться по этому вопросу в субботу, 16 марта.