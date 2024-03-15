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Куда можно улететь из областных аэропортов Беларуси?

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  • 15.03.2024, 23:30
  • 1,178
Куда можно улететь из областных аэропортов Беларуси?

Нет рейсов только из Гродно.

Из каких областных центров Беларуси есть регулярные авиарейсы и какие планируется запустить еще, рассказал 15 марта на пресс-конференции в Гомеле гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

По его словам, «возрождение» областных аэропортов начали с Гомеля. Там запустили первые регулярные рейсы в Москву. За первые пару месяцев в прошлом году были выполнены 33 рейса и перевезены почти 4,5 тысячи пассажиров. В этом году из областного центра выполнен 41 рейс, а количество перевезенных пассажиров возросло до 5596. Лайнеры на этих рейсах заняты примерно на 70%, но в сезоне отпусков ожидается рост до 85%.

Кроме того, с 22 марта самолеты из Гомеля начнут летать в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по вторникам, воскресеньям и пятницам на самолете Embraer 175. Время в пути составит полтора часа. Также изучается возможность запустить из этого областного центра рейсы в Сочи и Батуми.

Что касается других городов, то вскоре там запустят рейс в Анталью.

«Уже сегодня выполняются чартерные рейсы из Витебска и Гомеля в Шарм-эш-Шейх. С мая планируется выполнение чартерного рейса на Boeing в Анталью из Гомеля, Бреста и Витебска. С 3 апреля запустим программу регулярных полетов из Бреста в Москву. Начнем полеты с трех раз в неделю, билеты уже в продаже. Остальные областные центры — в процессе изучения», — сказал Чергинец.

Также он пояснил, почему нет рейсов из Гродно. По его словам, это связано с тем, что в аэропорту этого города взлетная полоса в не очень хорошем состоянии.

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