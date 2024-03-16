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СБУ заблокировала поставки комплектующих для российских «Шахедов»

  • 16.03.2024, 1:40
СБУ заблокировала поставки комплектующих для российских «Шахедов»

Успешную операцию провели украинские киберспециалисты.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали поставки комплектующих для производства российских «Шахедов» и микросхем для крылатых ракет.

- Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 «Шахедов» и 4000 микросхем для крылатых ракет, – сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Кроме того, киберспециалисты работают на линии фронта по уничтожению вражеских систем РЭБ и РЭР, а также по перехвату вражеских беспилотников, координирующих ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны Украины.

Разведывательная информация, полученная специалистами, помогает предотвратить человеческие жертвы. Равно как и отражение кибератак.

По данным СБУ, ее специалисты за 2 года полномасштабной войны отразили почти 10 тысяч кибератак, большинство из которых – еще на начальной стадии.

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