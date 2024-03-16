Лукашенко ввел подельников в ступор 16.03.2024, 3:00

Диктатор может получить нож в спину.

В пятницу во Дворце независимости Лукашенко «прорвало». Из узурпатора хлынул целый поток циничной пропаганды, - заметил в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель Андрей.

Узурпатор хвастался «ростом зарплат» в Беларуси, хотя в соседних Польше и Литве люди зарабатывают в разы больше. Даже переселенцы из нищего «ОРДЛО» отказываются работать за мизерные зарплаты в лукашенковских совхозах.

Диктатор презентовал недостаток рабочей силы как великое достижение. Хотя общеизвестно, что люди бегут из Беларуси спасаясь от репрессий и нищеты. Единственный рецепт, предложенный Лукашенко белорусам для большего заработка, это работать на трёх работах.

Речь агрофюрера ещё раз обнажила прогрессирующую манию и оторванность его от действительности. Это ввело в шок и депрессию его подельников, если судить по выражению их лиц.