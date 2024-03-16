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На Западе решили, что Путина «можно добивать»

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  • 16.03.2024, 8:33
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На Западе решили, что Путина «можно добивать»

Россию ждут очень темные и смутные времена.

На Западе уже есть всеобщее понимание, что никакого диалога с президентом России Владимиром Путиным больше не будет никогда. В скором будущем РФ ждут темные и смутные времена.

Такое мнение высказал политтехнолог, публицист и блогер Михаил Шейтельман в интервью УНИАН.

«Обратной дороги для Путина нет. Нет способа ввести Путина обратно. Значит, его можно добивать любыми способами», – сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, Запад постепенно дистанцируется и от окружения Путина.

«Сейчас мы даже немного на следующем этапе находимся. Уже не только с Путиным, уже – с путинским режимом никто разговаривать не будет. Его окружение уже объявляют в международный розыск в Гааге. А от этого просто так не отказаться, никаким мирным соглашением это нельзя отменить. Это не значит, что Европа готова вести диалог только с прекрасной Россией будущего. Нет. С какой-нибудь совсем другой внутренней партией условных губернаторов, таких же убийц и соучастников сегодняшних преступлений – да, но не непосредственно с бандой Путина», – добавил Шейтельман.

В то же время эксперт прогнозирует России неизбежные смутные времена.

«Развал Российской Федерации – процесс настолько объективен, настолько ни от кого не зависим. Есть общая тенденция, куда это все идет. Эта тенденция более-менее ясна. К сожалению, это не означает нашу победу автоматически. Но то, что на Россию ждут очень темные и неопределенные времена в любом случае и при любых раскладах, это очевидно», – резюмировал Михаил Шейтельман.

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