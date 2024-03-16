В российском Курске раздались мощные взрывы 16.03.2024, 8:46

9,116

Первые подробности.

Поздно вечером 15 марта российский Курск посетила довольно громкая «бавовна». Незадолго до этого местных жителей предупредили о ракетной опасности, передает obozrevatel.com.

Об этом пишут российские паблики. Около 24:00 (по Минску) в Курске раздались мощные взрывы.

Очевидцы начали публиковать соответствующие видео. А предупреждение об опасности атаки БПЛА включили даже по ТВ.

Вслед за Курском об опасности атаки дронов предупредил жителей и губернатор Воронежской области.

Российские каналы начали писать о том, что в Курске и Курском районе якобы работает ПВО. Об этом жителей пытался заверить местный губернатор.

А вскоре губернатор поспешил порадовать жителей тем, что силы ПВО в Курской области якобы уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Да, даже не один, а целых два.

Однако всего через несколько минут после этого в пабликах сообщили, что в Курской области снова «громко».