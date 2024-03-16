Foreign Policy: Путин уже готовится к следующей войне 5 16.03.2024, 8:53

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Кто по списку после Украины?

Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО, который может произойти в течение следующих десяти лет.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на представителей разведки Эстонии.

Руководители внешней и военной разведки Эстонии заявили в интервью изданию, что через два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль реструктурирует и расширяет армию, ожидая конфликта с НАТО в течение 10 лет.

Эстонские разведчики отмечают, что России удалось перенастроить экономику на военные рельсы, поэтому «все более-менее снова идет по плану» для РФ.

По словам генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

«Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии», – сказал он.

Росин добавил, что россияне всегда «решали проблемы» благодаря массовости. По его мнению, реформы российской армии, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с «большой огневой мощью и артиллерией».

Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО неизбежна, но еще стоит сделать многое для сдерживания Кремля.

«Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны», — заявил Росин.