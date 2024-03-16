Der Spiegel: Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus 16.03.2024, 9:03

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Разработан интересный план.

Главной проблемой является вопрос контроля за целями, поскольку без присутствия немецких военных этот процесс сложно обеспечить, отметили в издании.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Германии Олафа Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечают в издании, Бербок тайно разрабатывает план, по которому Германия сможет передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, не пересекая «красных линий» немецкого канцлера Шольца.

«Один из его вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока что министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца», - отметили в материале.

Главной проблемой является вопрос контроля за целями («куда целиться, куда стрелять и куда попадать»), поскольку без присутствия немецких военных этот процесс сложно обеспечить. В то же время, по словам экспертов, ракеты Taurus можно развернуть в полном объеме только с помощью Бундесвера, ведь это требует комплексного планирования.

«Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров», - говорится в публикации.

По словам авторов, если Германия хочет развернуть Taurus, то солдаты Бундесвера должны хотя бы помогать в планировании миссий. Но канцлер Германии не согласен с этим подходом.

«В качестве альтернативы Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте - вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу», - добавили в издании.