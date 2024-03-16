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Путиниста Киркорова хотят лишить в РФ самого ценного

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  • 16.03.2024, 9:12
  • 9,448
Путиниста Киркорова хотят лишить в РФ самого ценного

И дело даже не в недавно обнаруженной квартире за миллиард рублей.

Российского певца-путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает вторжение РФ в Украину, могут лишить звания народного артиста.

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, в комментарии для росСМИ сказал, что Киркоров не уважает россиян, русскую культуру и может кого угодно «послать».

«Люди не дураки... А у нас Киркоров называет себя Богом, сам себя «отменяет», не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в потасовке с охранником «Крокуса». Делает все что хочет, может «послать» журналиста. Конечно, нужно его лишать звания народного артиста. Люди против, с ним никакого диалога быть не может», — заявил Бородин.

Кроме того, Бородин сказал, что у Киркорова обнаружили квартиру за миллиард рублей.

«Они все подпольные миллионеры, миллиардеры», — сказал он.

Отметим, после реабилитационной поездки на Донбасс Филиппа Киркорова снова вернули в эфир российского ТВ.

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