Певица Маргарита Левчук смогла податься на ВНЖ в Украине 3 16.03.2024, 9:30

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И рассказала подробности.

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, которая сейчас живет в Украине и недавно пожаловалась, что не может получить ВНЖ из-за отказа местных компаний делать ей страховку, смогла оформить необходимые документы. Об этом она рассказала в Instagram.

«Наконец-то я все-таки получила свою страховку в Украине, которую не могла получить из-за своего белорусского паспорта», — сообщила она.

Левчук призналась, что ей помогла соотечественница, которая тоже сейчас живет в Украине.

«Хочу поблагодарить белоруску Алену Жаркевич за то, что поделилась контактами страховой компании «Интер Плюс», которая без вопросов выписала страховку и на следующий день прислала ее из Киева туда, куда мне нужно было», — поделилась подробностями Левчук.

По ее словам, сегодня она подала документы в миграционную службу, там ей пообещали, что через 15 рабочих дней у нее будет украинский ВНЖ. Она также призналась, что надеется, что теперь в Украине все будет по закону.

Напомним, накануне певица рассказала, что хочет жить в Украине и занялась документами, чтобы податься на ВНЖ. Однако местные страховые компании (отказывались делать ей медстраховку из-за ее белорусского паспорта https://charter97.org/ru/news/2024/3/14/587535/). По ее словам, они все договорились между собой не давать белорусам страховку.