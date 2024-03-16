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Песков вял и растерян

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 16.03.2024, 9:40
  • 5,214
Песков вял и растерян

Как тебе такое, старина Байден?

Читаешь новостную ленту и такое впечатление, что не выборы в России, а боевая операция с маневрами, штурмами и потерями.

«Коктейль Молотова» на участке, попытка поджога места для голосования, зеленка в урнах, обстрелы … Как тебе такое, старина Байден? И здесь же электронные голосования главного дровосека страны.

Пресс-секретарь Песков, как всегда вял, растерян, вышел с замечанием по адресу очередных злодеев, которые желают «бросить тень на выборы».

Какие еще «тени»? Их нет. Вы же не прячетесь, все делаете открыто, не боясь, на ярком солнце.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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