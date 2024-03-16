На минский рынок привезли рыбу по цене нового айфона 1 16.03.2024, 9:43

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Продавцы говорят о «вау-эффекте».

На фермерский рынок «Валерьяново» в Минске привезли исландского палтуса весом 30 кг и с внушительным ценником. Журналисты портала Onliner поговорили с продавцом.

Цена за килограмм — 135 рублей. Весит рыба порядка 30 кг, то есть за тушку придется отдать больше 4 тыс. рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новый iPhone.

«Это будет не только новый опыт для покупателей, но и интересный эксперимент для наших фишмонгеров [продавцы рыбы]. Качественно разделать, интересно рассказать и продать такую рыбу — задачка со звездочкой и своего рода профессиональный экзамен», — рассказали представители компании John Dory, которая и привезла рыбу в Минск.

Они добавили, что решили показать белорусам необычную рыбу в честь дня рождения компании. «И если раньше удивить покупателя можно было дорадо или осьминогом, то с каждым годом для вау-эффекта нужно что-то более неординарное», — отметили продавцы.

Обычный палтус в белорусских магазинах стоит значительно дешевле. К примеру, в магазинах сети Green цена за кусок филе палтуса в 400 г — 27,99 рублей, за кило палтуса потрошеного без головы — 69 рублей.

Примерно такие же расценки у компании Omega3: за килограмм синекорого палтуса придется отдать 48 рублей.

Палтус — рыба семейства камбаловых, один из самых крупных представителей семейства. Обитают в северной части Атлантического и прилежащих частях Северного Ледовитого океанов. Встречаются на глубине до 2000 м. Тело удлиненное, плоское.