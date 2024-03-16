В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов 16.03.2024, 9:59

Опубликована карта.

В Беларуси ввели первые ограничения на посещение лесов в этом году. Меры ограничительного характера действуют в Пуховичском и Березинском районах Минской области, а также Речицком районе Гомельской области.

В регионах — 3-й класс пожарной опасности.

В указанных регионах ограничен въезд транспорта. Соответствующие решения приняты райисполкомом. Мера имеет временный характер.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, с помощью которой можно отслеживать информацию о введении ограничений на посещение лесов.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Минлесхоза произошло уже 6 возгораний.