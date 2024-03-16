Путин сдрейфил

Путин сдрейфил2
- Александр Невзоров
- 16.03.2024, 10:19
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Война перешла на территорию России.
Упырь «сдрейфил».
Ему пришлось признать, что война перешла на территорию России.
— ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава и 35 танков.
— Уверен, наши люди, народ России ответит еще больше сплоченностью.
— Кого они решили запугать? Русский народ? Такого не было, и не будет.
Путин не учел, что русский народ уже давно запуган, только не ВСУ, а российской властью.
Ну а сейчас, пришла очередь бояться самому путину.
На фото попадание в избирательный участок.
Александр Невзоров, «Телеграм»