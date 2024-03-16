«Едва убежал от удара»: россияне паникуют из-за массированной атаки на Белгород 16.03.2024, 10:30

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Что происходит в городе и области?

В Белгородской области России утром 16 марта местные жители сообщили об атаке. Утренние взрывы вызвали большую панику у россиян, ставших свидетелями прилета, пишет obozrevatel.com.

Так, на одном из видео, опубликованных в российских СМИ, водитель троллейбуса снял первые минуты сразу после атаки на город. В десятках метров перед местом прилета столкнулись сразу несколько легковых автомобилей, грузовой автомобиль и троллейбус.

На опубликованных россиянами кадрах также видно, как на месте прилета горит несколько автомобилей. В зданиях рядом в результате атаки выбило окна.

«Это бак течет. Здесь п**дец, я едва ушел из-под удара», – рассказывает в истерике россиянин, выбежавший из троллейбуса сразу после прилета.

Также несколько раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Глотово Грайворонского городского округа ВСУ якобы атаковали дроном-камикадзе легковой автомобиль.

«Леговый автомобиль, двигавшийся по дороге, подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина вспыхнула, пострадали 5 человек, находившихся в ней», – написал Гладков.