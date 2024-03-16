В Беларуси строят дома для расселения «вагнеровцев» 4 16.03.2024, 11:06

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Названо точное место.

В Беларуси строят жилье для наемников расформированного российской ЧВК «Вагнер», оставшихся на территории этой страны. В частности, зафиксировано строительство девятиэтажки в селе Цель Могилевской области.

Об этом сообщил украинский Центр национального сопротивления, ссылаясь на местных жителей. Известно, что вблизи села Цель расположен полигон, где в свое время располагались «вагнеровцы».

Пока там осталось до 300 боевиков, которые проводят обучение белорусских военных.

Между тем, военные палатки в лагере продолжают разбирать и вывозить, сообщили в ЦНС.

Там также выразили благодарность белорусам, которые продолжают информирование о действиях общего врага.