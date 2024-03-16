Украина вышла из соглашения о железнодорожном транспорте с Беларусью 16.03.2024, 11:21

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Что определял договор?

Украина прекратила действие Соглашения с правительством Беларуси о деятельности железнодорожного транспорта, подписанного 17 декабря 1992 года в Киеве. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Соглашение определяло сотрудничество между странами в грузовых и пассажирских перевозках по железной дороге, предусматривало координирование тарифной политики, финансовые отношения сторон, а также сотрудничество в подготовке железнодорожников.

Мельничук также проинформировал об одобрении проекта Закона «О денонсации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».

По его словам, документ предлагает «в связи с коренным изменением обстоятельств» денонсировать Соглашение, подписанное 7 июля 2000 года в Минске.

Кроме того, Украина вышла из Соглашения об организации медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей, работников и служащих Вооруженных сил стран содружества, Объединенных Вооруженных сил СНГ, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Также «в связи с коренным изменением обстоятельств» осуществлен выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств, подписанном 14 ноября 2008 года в Кишиневе и заключенного в рамках СНГ.