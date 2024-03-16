«По периферии будут возникать мощные циклонические вихри» 16.03.2024, 11:39

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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходных и в понедельник.

Уходящая неделя удивила некоторых белорусов внезапным зимним камбэком. Но на этом сюрпризы не закончились. Метеорологи предупредили о новой волне дождя и мокрого снега. Что еще ожидать в выходные 16-17 марта, а также в понедельник 18 марта?

По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie, в субботу 16 марта, в первой половине дня белорусов порадует «весенняя погожая погода».

«Это будет обусловлено нахождением на западной периферии антициклона «В», по которому в наш регион будет поступать теплый воздух с юга», — заметили там.

А вот в воскресенье, 17 марта, над Скандинавией сформируется «мощнецкий антициклон», который к среде «окажется над средним Поволжьем РФ – северным Казахстаном», рассказало nadvorie.

«Интересно, что по его периферии будут возникать циклонические вихри, которые и определят погоду в Беларуси в начале следующей недели», — подчеркнули в тг-канале.

Где Белгидромет пообещал дождь и мокрый снег?

По информации Белгидромета в субботу 16 марта погода будет сохраняться облачной с прояснениями в течении дня. Только по западной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди.

Столбик термометра в отдельных регионах может подняться до +9..+15°С. По западу скромнее — до +5°С. Ночь все еще может удивить холодом. Минимальные отметки на термометре покажут от -3..+3°С. Атмосферное давление начнет ослабевать.

В воскресенье, 17 марта, по данным специалистов, по большей части страны пройдут дожди, а на северо-западе, вечерком, может даже показаться мокрый снег. Ветер ожидается южный, с переходом на западный порывистый. Из хорошего — потеплеет ночью. Минимально +1..+8°С. Днем также будет относительно тепло, в Белгидромете ожидают от +5..+12°С. по стране.

В понедельник 18 марта метеорологи спрогнозировали кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) на большей части страны. Ветер переменных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+8°С.