ВСУ разбили танковую колонну врага под Бахмутом 16.03.2024, 12:09

Видеофакт.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке соседнего подразделения остановили вражеское наступление и уничтожили бронетехнику оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Противник несколькими колоннами техники, всего более десятка единиц, а именно танками и боевыми машинами пехоты, попытался штурмовать позиции бойцов ВСУ «по серому» - выбрав несколько направлений для удара.

Аэроразведка вовремя заметила активность россиян и скорректировала артиллеристов.

Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений противотанкистов и ударных БпЛА, вражеский штурм был остановлен.

Часть техники оккупантов уничтожена, несколько российских машин застряли в поле, а остальные сбежали.