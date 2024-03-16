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ВСУ разбили танковую колонну врага под Бахмутом

  • 16.03.2024, 12:09
ВСУ разбили танковую колонну врага под Бахмутом

Видеофакт.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке соседнего подразделения остановили вражеское наступление и уничтожили бронетехнику оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Противник несколькими колоннами техники, всего более десятка единиц, а именно танками и боевыми машинами пехоты, попытался штурмовать позиции бойцов ВСУ «по серому» - выбрав несколько направлений для удара.

Аэроразведка вовремя заметила активность россиян и скорректировала артиллеристов.

Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений противотанкистов и ударных БпЛА, вражеский штурм был остановлен.

Часть техники оккупантов уничтожена, несколько российских машин застряли в поле, а остальные сбежали.

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