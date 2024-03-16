Пиррова победа Виктория Зубкова, planeta.press

16.03.2024, 12:25

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Армения идет, шагает от Москвы.

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о необходимости рассмотреть вопрос предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.

«ЕП считает, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на статус кандидата в ЕС и в продолжении пути последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, то это может подготовить почву для изменений в отношениях ЕС и Армении», — сказано в резолюции. В документе говорится, что в республике произошли значительные политические изменения, и правительство взяло на себя обязательство обеспечить работу демократических институтов.

В резолюции упоминается заявление Армении о вероятной заморозке участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что свидетельствует о стремлении уменьшить зависимость от РФ. Парламентарии призывали удовлетворить просьбу Еревана и оказать поддержку армянским вооруженным силам. ЕП заявил, что активно поддерживает усилия по установлению прочного мира между Баку и Ереваном с соблюдением прав местного населения. В документе сказано, что ЕС следует быть готовым применить санкции в отношении любых физических и юридических лиц, которые «угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении».

Европарламент также призвал европейский бизнес укреплять экономические связи и торговые отношения с Арменией. Россия по-прежнему серьезно влияет на армянскую экономику, поэтому Еревану необходимо обратить внимание на возможный обход санкций.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. В ходе армяно-азербайджанской войны организация заявила, что готова отправить миротворцев в Армению. При этом в Ереване недоумевают, почему организация выступает в качестве нейтральной стороны, если Армения является одним из ее участников.

Напомним, ОДКБ была создана в пику НАТО по инициативе Москвы. Страны – члены обязались защищать друг друга в случае нападения, однако в 2020 году Армения была брошена на произвол судьбы перед лицом военной угрозы со стороны Азербайджана, за которым маячил его военный союзник — Турция. Ереван обвинил Москву в невыполнении обязанностей гаранта безопасности на Южном Кавказе.

Претензии относительно неэффективности ОДКБ звучат давно, и не только в Армении. В июне прошлого года Александр Лукашенко заявил, например, что организация не выполняет главную миссию — урегулирование кризисов в зоне ее ответственности.

Тогда же ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительства и спецслужб о выходе из ОДКБ. «Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры. Это, скорее всего, не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели совещание и там были обсуждены дальнейшие пути развития организации», — заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Оговорка «скорее всего» прозвучала двусмысленно, особенно с учетом того, что Казахстан в мае 2022 года подписал соглашение о военном сотрудничестве все с той же Турцией.

Никол Пашинян объявил о планах подать заявку на вступление в ЕС не позже осени этого года. По его словам, интересы безопасности республики требуют стать сильнее, если не в военном отношении, то хотя бы в экономическом. Он назвал эту перспективу неизбежной и объяснил, что «от России нет никаких надежд и ожиданий».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в МИД считают ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ, при этом Москва не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать себе союзы. И пригрозила, что «продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном счете нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям между Россией и Арменией, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующий действенный механизм обеспечения безопасности страны».

В 2021 году Жириновский, у которого на языке было то, что на уме у Путина, заявил, что Армения перед лицом угрозы Азербайджана и Турции должна войти в состав России и получить статус Ереванской губернии. «Если не хотят, пусть остаются, но мы ни одного солдата больше туда не направим, ни одного снаряда, никакой помощи не будем оказывать», — сказал он. В 2023 году депутат Госдумы РФ от путинской партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что Россия восстановит контроль над территорией с уничтожением государственности. «Армения перестанет существовать. Мы восстановим контроль над этой территорией. Будет там губернатор или что-то еще», — сказал он.

В России судачат, что самой большой глупостью будет сотрудничество с Азербайджаном, которое еще больше подтолкнет Армению на Запад. «Другой вопрос, почему Россия не использует „мягкую силу» в Армении, которой за последние 30 лет в республике должно быть накоплено более чем достаточно. Или ее там попросту нет, хотя по логике вещей ее должно было бы быть гораздо больше, чем на той же Украине? Почему Россия не использует пророссийские силы внутри республики, которые без сомнения есть — или все это просто пропагандистские штампы нашей пропаганды, и мы не имеем подобных сил даже в Армении, которая все эти 30 лет кровно была заинтересована в сотрудничестве с Россией? Почему мы не используем армянскую диаспору для давления на армянское общество и бизнес с целью отстранения Пашиняна у власти?» — резонно пишет, например, директор Института русско-славянских исследований имени Н. Я. Данилевского Александр Буренков. По его словам, «бросив Ереван и демонстрируя любовь и дружбу с Баку и Анкарой мы в итоге накажем не Армению, а Россию, потому что в скором времени наши новые «друзья» с любезными улыбками попросту вышвырнут нас с Южного Кавказа».

Собственно, это уже происходит после того, как РФ окончательно «слила» Ереван в вопросе Нагорного Карабаха. В тот момент Россия потеряла не только Армению, но и все постсоветское пространство. Другие республики в очередной раз удостоверились, что РФ — не союзник, а в лучшем случае попутчик. Москва одержала над Ереваном пиррову победу, которая досталась ей слишком высокой ценой.

К слову, 15 марта стало известно, что в Казахстане изменят государственный герб, избавляясь от «признаки советской эпохи». Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на «резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи».

Виктория Зубкова, planeta.press