Гомельский исполком испугался назвать истинную причину субботника 16 марта
- 16.03.2024, 12:32
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О ней стало известно случайно.
Гомельский горисполком не захотел называть правдивую причину проведения городского субботника 16 марта, сообщает «Флагшток».
ГосСМИ назвали официальную причину проведения неоплачиваемых работ для работников госсектора: «благоустройство доски почета и укрепление материальной базы».
На практике, под благоустройством доски почета скрывается установка нового флагштока на улице Советской в Гомеле.
Об этом стало известно случайно: из фотографии, опубликованной в газете Гомельского горисполкома.