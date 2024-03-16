Гомельский исполком испугался назвать истинную причину субботника 16 марта 16.03.2024, 12:32

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О ней стало известно случайно.

Гомельский горисполком не захотел называть правдивую причину проведения городского субботника 16 марта, сообщает «Флагшток».

ГосСМИ назвали официальную причину проведения неоплачиваемых работ для работников госсектора: «благоустройство доски почета и укрепление материальной базы».

На практике, под благоустройством доски почета скрывается установка нового флагштока на улице Советской в Гомеле.

Об этом стало известно случайно: из фотографии, опубликованной в газете Гомельского горисполкома.