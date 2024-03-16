«Беларуская выведка»: Подготовленная Лукашенко диверсионная группа пересекла границу Литвы и Польши 16.03.2024, 12:41

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Названы приметы диверсантов.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил о подготовке специальной диверсионной группы на базе ГРУ Минобороны Беларуси.

Группа состоит примерно из 5–7 специалистов. Все диверсанты прошли ускоренную спецподготовку с привлечением преподавательского состава ИНБ РБ скрытно на базе в/ч ГРУ в Минске. Группа готовилась в условиях особой конспирации и прошла особую и комплексную подготовку.

Каждый из бойцов прошел особую снайперскую подготовку на поражение удаленных целей в условиях города, приемы рукопашного боя. Обучение проводилось в условиях сумерек, порывистых ветров, дневное время на полигоне Валовщина Внутренних войск МВД.

Группа нигде не проходила подготовку вместе, друг друга не знают, обучение производилось раздельно и законспирировано. Привлекались сотрудники спецслужб РФ (предположительно для подготовки по применению отравляющих веществ).

Приметы: молодые мужчины неприметной внешности, на вид 23–26 лет, худощавого телосложения (не накаченные), рост 170–176 см, глаза светлые, (польско-/литовско-/западно-белорусский фенотип), неприметной внешности, все без исключения шатены/русые, волосы удлиненные, закрывают уши.

Особые приметы: волосы удлиненные, у некоторых легко вьющиеся, закрывают уши, пирсинг в ушах, у одного пирсинг ноздри. Создан образ, похожий на «айтишников/хипстеров», подогнаны под стандарты типичного городского европейского жителя. Легендированы ГУАРД КГБ глубоко под IT-специалистов. Возможно, подобраны не из числа действующих сотрудников силового блока, а из бывших в/с, прошедших срочную службу и имеющих реальный опыт гражданки в IT сфере.

«Скорее всего часть недавно пересекла границу Литвы и Польши. Часть готовится. Задач не знаем, но предполагаем, что диверсанты подготавливались для совершения конкретного задания, связанного с применением стрелкового снайперского оружия и других методов устранения, т. к. этому типу спецподготовки уделялось особое внимание», — пишут авторы канала.