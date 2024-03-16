Эксперт: Завтра Кадыров может на броневиках пойти на Москву 16.03.2024, 12:48

Россия — хрупкая страна.

Младший сержант, гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, один из авторов книги «Ликвидация российской империи» Юрий Сиротюк в интервью Radio NV рассказал о значении рейдов российских добровольцев:

— Мы наблюдаем за очень интересным явлением — стремительной потерей Россией собственного суверенитета в результате российско-украинской войны. Суверенитета внутреннего, сначала внешнего. Россия потеряла контроль за собственными границами, западные границы России являются неопределенными.

Когда мы сейчас говорим о событиях на Белгородщине и Курщине за последнюю неделю, я хочу вам напомнить другие события. Еще в декабре прошлого года ФСБ РФ совместно с другими карательными органами создала специальную группу по борьбе с проявлениями экстремизма, сепаратизма и национализма на территории Курщины и Белгородщины. То есть антироссийские настроения на этой территории были, если были созданы специальные группы. Путин чувствовал угрозу его режиму.

Соответственно, сейчас мы видим ключевой момент, что Россия, которая подрывала и говорила, что Украина не имеет никакого суверенитета, сегодня сама себя лишает суверенитета.

Ключевой точкой во всем этом будет 17 марта. 17 марта Россия потеряет любую легитимную власть в виде законно избранного президента. Потому что президент, который избирается на оккупированных территориях, которые не признаются международным сообществом, где нельзя обеспечить порядок на выборах… Когда мы видим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов голосуют, а как проголосует то путинское пушечное мясо, сотни тысяч лучших его людей, как он их называет, если они идут на мясные штурмы? Понятно, никакого голосования у них не будет.

Но самое главное: Путин подрывает внутренний суверенитет, потому что россияне верили, что они живут «в великой стране», на которую никто никогда не нападет, никто не может вторгнуться на ее территорию, что там всегда будет порядок, мир, их величие. А сегодня Путин привел войну на территорию РФ.

Военный эксперт отметил, что «Россия — хрупкая страна», и в сложившейся ситуации «Кадыров завтра может на броневиках пойти на Москву».