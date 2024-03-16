«Отнятые квартиры и награбленные денежные знаки добавочной стоимости создавать не умеют» Телеграм-канал «Письма к дочери»

16.03.2024, 12:55

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Почему благосостояния в Беларуси становится только меньше.

Думал сначала написать тебе, может, про электоральный процесс в России. Но что ты электоральных процессов не видела? Электоральные процессы они везде одинаковые. Тот, кто видел электоральный процесс в Беларуси, тот, считай, видел их все. После белорусского электорального процесса мне к российскому электоральному процессу добавить нечего.

Тут «красауцы» на днях похвалились, что они собрали $365 тысяч выкупа с 260 человек, которые делали донаты. Пополнили, так сказать, государственную казну. Ну, типа, не зря мы, это, едим свой хлеб, понимаешь. Повышаем, значит, уровень самоокупаемости и движемся как бы в сторону самофинансирования.

И вот я подумал, что все эти «красауцы», которые выбивают из людей выкупы, грабят, отжимают квартиры, они же на самом деле думают, что они таким образом повышают уровень благосостояния государства. Или, по крайней мере, уровень благосостояния своей стабильности.

Потому что вот же они, 365 тысяч, которые зачислены в государственную казну. То есть государственная казна стала на $365 тысяч богаче. А если отжать у человека квартиру и потом ее продать, то государственную казну можно очень прилично пополнить с одного раза. А если государственная казна стала богаче, то благосостояние стабильности выросло. Логично же?

И вот я подозреваю, что так думают не только «красауцы». Ну а что «красауцы»? «Красауцам» заниматься мыслительными процессами не положено в соответствии со штатным расписанием. Не о них речь. Но я практически уверен, что так думают и свидетели стабильности самого высокого уровня. А Лукашенко в этом так даже и не сомневается.

Не зря же они сейчас массово затевают заочные суды. Это же не ради одной только мести. Тут же смысл еще и в том, что у заочно осужденного можно будет отжать его имущество. А потом отжатое имущество продать и пополнить уровень благосостояния стабильности.

Но ты же понимаешь, что на самом деле все ровно наоборот? Что с каждым выкупом, штрафом, отжатым бизнесом или квартирой благосостояние стабильности не повышается. Благосостояния у стабильности становится только меньше.

Потому что сами по себе отнятые квартиры и награбленные денежные знаки добавочной стоимости создавать не умеют. Денежные знаки — это вообще условные единицы, которые без людей не работают. А чем больше и чаще «красауцы» (в широком смысле этого слова) грабят, тем меньше в стране остается людей.

Вот они сейчас похвастались, что выбили 365 тысяч долларов выкупа из 260 человек. Так если это их хвастовство простимулирует отъезд из страны хотя бы тысячи человек, то страна потеряет гораздо больше, чем 365 тысяч долларов.

А «красауцы» за последние три года простимулировали уехать не одну тысячу человек. И не три тысячи челочек. Они простимулировали отъезд 350 тысяч человек в соответствии с их собственными «красауцау» подсчетами.

Вот толку тебе от отжатой квартиры. В лучшем случае этой отжатой квартирой можно наградить особо отличившегося губопика. Но губопик национального богатства создавать не умеет. Губопик умеет национальное богатство только отнимать, делить и уничтожать.

И чем чаще губопик делит, тем меньше национального богатства остается в стране. Потому что даже секретные полезные ископаемые ничего не могут добавить к национальному богатству страны, если в стране не хватает людей, чтобы эти секретные ископаемые добывать.

Но белорусские власти же уверены, что главное в национальном богатстве, это умение его правильно поделить. В смысле: это мне, а это тоже мне. И в принципе дележкой национального богатства белорусские власти занимаются уже тридцать лет. Просто последние три года они делят национальное богатство никого не стесняясь. Так неудивительно, что за эти тридцать лет наше национальное богатство не сильно выросло. А если его делить с такой интенсивностью, как белорусские власти делят сейчас, то от национального богатства скоро вообще ничего не останется.

Телеграм-канал «Письма к дочери»