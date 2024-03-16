Политолог: Путин фактически назвал первого из своих преемников 5 16.03.2024, 13:05

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В Кремле сделано важное назначение.

Сын российского миллиардера Юрия Ковальчука - Борис - получил высокую должность в Кремле.

Эксперты подозревают, что его могут готовить к будущему правлению.

Об этом в своем блоге в Telegram сообщил российский политтехнолог Станислав Белковский.

15 марта российские СМИ, близкие к российскому руководству, сообщили о серьезных перестановках в Кремле.

46-летний Ковальчук-младший получил должность заместителя руководителя Контрольного управления президента РФ.

Это подразделение Кремля, которое проверяет исполнение поручений главы России региональными властями.

До недавнего времени младший Ковальчук возглавлял компанию «Интер РАО», которая контролирует десятки электростанций по всей стране.

Однако на фоне «выборов» диктатора РФ его решили перевести в Кремль.

Отметим, что в 90-х годах пост замглавы этого управления в Кремле занимал и сам диктатор РФ Владимир Путин. Это случилось незадолго до его президентства.

Важно уточнить, что Ковальчук-старший является человеком из ближайшего окружения диктатора Путина. Он член так называемого кооператива «Озеро», который Путин в 90-х учредил вместе со своими друзьями.

Состояние Ковальчука Forbes оценивает почти в $3 млрд, однако реальные богатства миллиардера, вероятно, значительно большие. Он является фактическим владельцем громадной пропагандистской машины Кремля и находится под санкциями Запада.

Белковский подозревает, что Ковальчук-младший метит в президенты РФ в постпутинский период.

«Путин фактически назвал первого из своих возможных преемников. И уже ясно, что преемник будет из поколения сыновей нынешних хозяев страны. Сегодня (15 марта - ред.) 46-летний Борис Ковальчук (сын Юрия Ковальчука - ближайшего соратника Путина) назначен замруководителя Главного контрольного управления президента. Именно в этом управлении начинался звездный путь самого Путина к вершинам российской власти в 1997 году», - сообщил российский политтехнолог.

Он также не исключил, что повышение связано с будущим переходом Ковальчука-младшего в «Газпром», а не в президенты.